Final Destination 5 | Devon Sawa non è stato pagato per il cameo | Non sapevo nemmeno di essere nel film

(Di lunedì 17 luglio 2023)ha rivelato di nonun centesimo per il suoin5., star di, è soltanto l'ultimo di una lunga serie di attori ad aver fatto una sorprendente rivelazione riguardo a ciò che è accaduto dietro le quinte a Hollywood nel corso degli anni: nel suo caso si tratta dell'uso di materiale d'archivio in5, sequenze che non gli sono mai state pagate e delle quali non eraa conoscenza fino alla première del. La sciopero degli attori di SAG-AFTRA è iniziato la scorsa settimana, con molte ragioni ...

Devon Sawa , star di, è soltanto l'ultimo di una lunga serie di attori ad aver fatto una sorprendente rivelazione riguardo a ciò che è accaduto dietro le quinte a Hollywood nel corso degli anni: nel suo ...... ma alla gara sono arrivati due mezzi anche dall'Olanda e dalla Germania, con veicoli dai nomi altisonanti, come The Next Chapter e, tutti inseriti nella rispettiva categoria di ...Dalla Germania arriverà a Sabbioneta, anche, il veicolo "", categoria light modified 2.5t (motore Tranhmash v12, 38,88 litri) Duarante e dopo la gara sarà possibile consumare i pasti ...

La star di Final Destination racconta come lo studio lo ha ingannato ... Gamereactor Italia

Devon Sawa ha rivelato di non essere stato pagato nemmeno un centesimo per il suo cameo in Final Destination 5.Quando è uscito il quinto film, si è scoperto che il personaggio di Devon, che era stato ucciso fuori dallo schermo, è apparso improvvisamente in un cameo. Secondo un'intervista con Comicbook.com, ...