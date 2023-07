Filippo Facci posta foto al mare e risponde a fan | “Se avrei scritto ugualmente il pezzo? Sì”

(Di lunedì 17 luglio 2023) “La domanda è: se avessi saputo come sarebbe andata avrestilo stesso articolo?” “Sì”. Una sillaba con cui‘rompe il silenzio’ sui social nel giorno della notizia bomba che lo riguarda, ovvero la decisione della Rai di sospendere la striscia quotidiana che sarebbe dovuta partire a settembre con il titolo ‘IVostri’. Il giornalista ha scelto di nonre ai colleghi che lo inseguono tutto il giorno per avere un suo commento, ma indirettamente fa trapelare la sua ‘posizione’ndo su Twitter una eloquentealintento a prendere il sole, in barba alla bufera mediatica che lo ha investito dopo l’articolo di ‘Libero’ sul caso di Leonardo Apache La Russa.si premura sotto il post di ...

è scappata la penna quando era ormai pronto a esordire come opinionista quotidiano su Rai 2. Ma anche lui, è stato solo un tardo epigono. Poco prima era toccato a Claudio Lippi, che ...Così come, pure in una veste diversa, la frase che è costata ala conduzione di un programma in Rai è il prezzo, alto, pagato per aver sottovalutato il peso e il valore delle parole. ..."La domanda è: se avessi saputo come sarebbe andata avresti scritto lo stesso articolo" "Sì". Una sillaba con cui'rompe il silenzio' sui social nel giorno della notizia bomba che lo riguarda, ovvero la decisione della Rai di sospendere la striscia quotidiana che sarebbe dovuta partire a settembre ...

Caso figlio La Russa, la Rai cancella il programma di Filippo Facci: non andrà in onda Sky Tg24

La Rai ha annullato la trasmissione ‘‘I facci vostri”, inizialmente annunciata per settembre prima del Tg2 delle 13. Lo ha deciso l’amministratore delegato Roberto Sergio. Lo spazio in palinsesto verr ...Metti il programma, togli il programma. Metti Filippo Facci, togli Filippo Facci. Così, parafrasando un noto tormentone del film cult Karate Kid, si può riassumere la querelle Filippo Facci in Rai. Il ...