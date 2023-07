Filippo Facci | la Rai cancella il suo programma previsto a settembre | la decisione dopo le polemiche per l' articolo sul figlio di La Russa

(Di lunedì 17 luglio 2023), la Rai ha sospeso il suo. Da Viale Mazzini è arrivata ladi non mandare in onda la striscia quotidiana di cinque minuti «Ivostri»,...

La Rai avrebbe definitivamente deciso di cancellare il programma del giornalista. Oggi, secondo quanto riporta il Corriere , l'amministratore delegato Roberto Sergio, che si è preso qualche giorno dopo le polemiche per il fondo dell'editorialista di Libero sul caso ...È andata come si pensava: niente più Rai, annullato l'ingaggio didopo le polemiche che lo hanno travolto. Tutto inizia quando, alla presentazione dei Palinsesti Rai , si parla di una sua nuova striscia quotidiana in onda su Rai2 nel daytime dal titolo ...La Rai ha preso posizione dopo le polemiche conseguite all'articolo sulla vicenda di La Russa junior redatto da. Attraverso una nota, l'azienda di Viale Mazzini ha comunicato che non manderà in onda 'Ivostri', programma che sarebbe stato condotto proprio dal giornalista.

Aveva definito la presunta vittima dello stupro una ragazza «indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa» ...Lo spazio in palinsesto verrà naturalmente coperto dal prolungamento del programma del mattino di Rai 2 "I fatti vostri". Il programma che sostituirà Cartabianca sarà comunicato nel Cda del 25 luglio.