Filippo Facci | la Rai cancella il suo programma | l’annuncio di Viale Mazzini dopo dopo le polemiche per un articolo sul caso La Russa jr

(Di lunedì 17 luglio 2023) Finisce ancora prima di iniziare l’avventura diin Rai. Fuori data la striscia “IVostri”, undi cinque minuti che avrebbe dovuto precedere il Tg2 delle 13. Cinque minuti in diretta su un tema d’attualità, uno spazio che ora sarà affidato al“I Fatti Vostri” condotto da Tiberio Timperi e Anna Falchi.era arrivato alla presentazione dei palinsesti del servizio pubblico lo scorso 7 luglio, oggi l’amministratore delegato Roberto Sergio ha comunicato con una nota stampa che la prevista collaborazione non avrà seguito. Unesploso per una frase riportata in un fondo dell’editorialista di Libero, parole dedicate alla ragazza che accusa il figlio ...

... inizialmente annunciata per settembre e affidata al giornalista. Lo ha deciso l'Amministratore delegato Roberto Sergio, informata la Presidente Marinella Soldi, d'intesa con il ...La Rai non manderà in onda la striscia quotidiana di cinque minuti ''Ivostri'', inizialmente annunciata per settembre. Lo ha deciso l'amministratore delegato Roberto Sergio , informata la presidente Marinella Soldi , d'intesa con il direttore dell'Approfondimento ...La Rai cancellerà il programma di. Oggi, secondo quanto riporta il Corriere della Sera , arriverà l'annuncio ufficiale sul giornalista, protagonista del caso scoppiato a seguito di un suo articolo sulla vicenda ...

La Rai cancella il programma di Filippo Facci: "L'ad Roberto Sergio ha deciso" Il Tempo

Lo ha deciso l'ad Roberto Sergio. Lo spazio in palinsesto verrà coperto dal prolungamento del programma del mattino di Rai 2 "I fatti ...La Rai non manderà in onda la striscia quotidiana di cinque minuti ''I facci vostri'', inizialmente annunciata per settembre. Lo ha deciso l'amministratore delegato Roberto Sergio, informata la ...