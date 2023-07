Filippo Facci | la Rai cancella il programma «I facci vostri» | la decisione dopo l' articolo sul figlio di La Russa

(Di lunedì 17 luglio 2023), la Rai non manderà in onda la striscia quotidiana di cinque minuti «I», inizialmente annunciata per settembre,le polemiche per l'...

La Rai non manderà in onda la striscia quotidiana di cinque minuti ''Ivostri'', inizialmente annunciata per settembre. Lo ha deciso l'amministratore delegato Roberto Sergio , informata la presidente Marinella Soldi , d'intesa con il direttore dell'Approfondimento ...La Rai cancellerà il programma di. Oggi, secondo quanto riporta il Corriere della Sera , arriverà l'annuncio ufficiale sul giornalista, protagonista del caso scoppiato a seguito di un suo articolo sulla vicenda ...Dopo le polemiche della scorsa settimana in seguito a un editoriale pubblicato sul quotidiano Libero sul caso La Russa jr , il giornalistanon dovrebbe iniziare la conduzione del programma televisivo in onda su Rai 2. La striscia ' Ivostri ' verrà cancellata dai vertici di viale Mazzini. Ad annunciarlo è il Corriere ...

