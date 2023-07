Filippo Facci | ecco l’annuncio | la decisione ufficiale della Rai

(Di lunedì 17 luglio 2023) Avevamo invitato i verticiRai a non cedere di fronte al fuoco incrociato del centrosinistra su. Non siamo stati ascoltati. Viale Mazzini ha annunciato questa mattina che il programma pensato per il giornalista di Libero, Ivostri, non andrà mai in onda. Finisce ancor prima di cominciare. Lo ha deciso l’Amministratore delegato Roberto Sergio, informata la Presidente Marinella Soldi, d’intesa con il Direttore dell’Approfondimento Paolo Corsini e, per i profili di sua competenza, il Direttore Generale Giampaolo Rossi. Secondo quanto fa sapere la Rai, lo spazio che sarebbe dovuto andare averrà “ripreso” dal programma del mattino di Rai2 “I fatti vostri”. Non ci sono ancora novità, invece, per quanto riguarda il programma che sostituirà Cartabianca. La ...

... inizialmente annunciata per settembre e affidata al giornalista. Lo ha deciso l'Amministratore delegato Roberto Sergio, informata la Presidente Marinella Soldi, d'intesa con il ...La Rai non manderà in onda la striscia quotidiana di cinque minuti ''Ivostri'', inizialmente annunciata per settembre. Lo ha deciso l'amministratore delegato Roberto Sergio , informata la presidente Marinella Soldi , d'intesa con il direttore dell'Approfondimento ...La Rai cancellerà il programma di. Oggi, secondo quanto riporta il Corriere della Sera , arriverà l'annuncio ufficiale sul giornalista, protagonista del caso scoppiato a seguito di un suo articolo sulla vicenda ...

La Rai cancella il programma di Filippo Facci: "L'ad Roberto Sergio ha deciso" Il Tempo

La Rai non manderà in onda la striscia quotidiana di cinque minuti di Filippo Facci, “I facci vostri”, inizialmente annunciata per settembre. Lo ha deciso l’Amministratore delegato Roberto Sergio, ...L'ad Rai, Roberto Sergio, ha comunicato che la trasmissione di Filippo Facci non andrà in onda: cancellato il programma del giornalista. La Rai cancella la trasmissione di Filippo Facci. Il servizio ...