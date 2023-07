Fiera Didacta 2023 | a Misterbianco nuova edizione dal 12 al 14 ottobre | tante le novità

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 17 luglio 2023) Dopo il grande successo della primacon oltre 7mila presenze e il coinvolgimento di tutto il mondo scolastico della Sicilia e di altre regioni del Sud Italia, torna a grande richiestaITALIA -Siciliana, primo spin off dell’nazionale, che si svolgerà per il secondo anno consecutivo negli spazi di SiciliaExhibition Meeting Hub a, in provincia di Catania, da giovedì 12 a sabato 14. L'articolo .