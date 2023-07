Fiat - Le italiane più vendute nel mondo - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 17 luglio 2023) Da sempre, le vendite del marchiosi concentrano principalmente in due Paesi, l'Italia e il Brasile. Oltre alla nostra penisola, infatti, lo Stato sudamericano è una delle zone in cui i clienti apprezzano maggiormente le vetture del brand di Torino, tanto che sono presenti centri di ricerca e sviluppo carioca che creano modelli appositamente pensati per il mercato locale. Così, ogni anno tra le auto piùa livello globale dallaspunta sempre qualche vettura sconosciuta alle nostre latitudini, come potrete vedere dallaqui sopra, nella quale abbiamo raccolto i modelli più venduti dal marchio italiano nel 2022. Piccolo spoiler: la Panda non è lapiù venduta.