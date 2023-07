Fermato cittadino egiziano in possesso di sostanze stupefacenti e di armi bianche

(Di lunedì 17 luglio 2023) Caserta. Nel pomeriggio di venerdì 14 luglio, personale del Nucleo di Polizia Stradale della Polizia Municipale di Caserta, ha notato un uomo in Piazza Carlo di Borbone seduto su una panchina che fumava, presumibilmente cannabis. La pattuglia ha identificato l’uomo, che è risultato essere undi 25 anni, e ha accertato che stesse consumando effettivamente cannabis. Il personale della Polizia Municipale ha poi operato una perquisizione sul posto e l’uomo è risultato indi oltre 4 grammi di cannabis, custoditi in due involucri di cellophane, rispettivamente di 3,678 grammi e 0,677 grammi. Inoltre, addosso alè stato rinvenuto un cacciavite di 22 centimetri e un coltello a serramanico di colore nero, con manico di 8 cm e lama di 6 cm, di cui l’uomo non è ...

