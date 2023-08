Fenomenologia di Rete 4 | il braccio politico di Mediaset

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 17 luglio 2023) Come certe spese pazze del calciomercato, come quei bomber a lungo inseguiti, presentati ai tifosi promettendo scudetti e Champions League, poi piano piano inghiottiti dalla panchina, il passaggio adi Bianca Berlinguer resta una mossa abbastanza inspiegabile. “Da giorni mi interrogo sul perché unadovrebbe fare i ponti d’oro a un talk modesto come ‘Cartabianca’”, ha scritto Aldo Grasso, parlando di “asta incomprensibile” intorno a BB. Pare infatti che a Viale Mazzini stiano ancora brindando nei corridoi. Pier Silvio Berlusconi è invece convinto di aver fatto un affarone, e non vede l’ora di conoscere Mauro Corona (“lui è l’uomo della montagna e io del mare”, potrebbero anche scambiarsi le vacanze: Corona a Portofino in stand-up-padel, Pier Silvio che fischietta nei boschi col Poiana e s’arrampica insieme a Erri De Luca a torso nudo sulle ...