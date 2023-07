Fenerbahce | Tadic si presenta | «Sono qui per vincere»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 17 luglio 2023) Le parole di Dusan, attaccante serbo ex Ajax, dopo il trasferimento ufficiale al. Tutti i dettagli Dusanha parlato ai canali ufficiali deldopo l’ufficialità del suo trasferimento dall’Ajax. L’attaccante serbo di 35 anni si era svincolato nei giorni scorsi e si è legato al club turco per le prossime due stagioni. LE PAROLE – «È una bella sensazione far parte di un club così grande. Il Fenerbahçe ha grandi tifosi e non vedo l’ora di giocare davanti a loro. Vogliomolti trofei».