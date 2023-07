Feijóo-Abscal | prove di governo in Spagna Scenari e prospettive anche per l’Italia

Leggi su formiche

(Di lunedì 17 luglio 2023) Un solo sondaggio dà in vantaggio i socialisti del Psoe rispetto alla coalizione di centrodestra spagnola formata da Popolari e Vox, prossima alla maggioranza assoluta dei seggi: così lasi prepara alle elezioni politiche del prossimo 23 luglio, nella consapevolezza che in caso di vittoria si aggiungerebbe un altro Paese alla cosiddetta onda “blu” conservatrice che porterà alle elezioni europee del 2024, conla ridefinizione delcontinentale. PP-Vox La maggior parte delle rilevazioni concordano sul vantaggio di 6 punti che il Partito popolare ha sui socialisti, sottolineando inoltre che l’accoppiata Pp-Vox potrebbe far segnare una media di circa il 48% dei voti, toccando così quota 176 seggi, il minimo che serve per governare. Si tratta dell’ultimo sondaggio prima del silenzio elettorale, condito da una lotta ...