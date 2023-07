Fedez scompare un’altra volta dai social Fan in apprensione | che cosa sta succedendo

(Di lunedì 17 luglio 2023) Che fine ha fatto? Sono trascorsi solo pochi mesi da quando, subito dopo la fine del Festival di Sanremo, l’artista si era allontanato daiinnescando una serie di congetture sul suo matrimonio con Chiara Ferragni. Dopo alcune settimane il rapper si era aperto rivelando un momento di fragilità mentale oltre che fisico. Proprio per questi precedenti i fan si stanno allarmando dal momento che dallo scorso 8 luglio non si hanno più traccedi, e si sa che per chi lavora costantemente con il web una decina di giorni di silenzio non sono affatto pochi. L’ultimo post del cantante lo vedeva con la famiglia sul lago di Como. Da quel momento ha smesso di caricare contenuti e stories, e la fantasia degli utenti ha iniziato a galoppare. Chiara Ferragni è volata a Mykonos per l’addio al nubilato della ...

dai social (di nuovo) e in rete si rincorrono nuovamente mille voci. Da qualche giorno del rapper milanese non si hanno più notizie, non solo per mancati contenuti pubblicati da lui sui ...... che comunquerapidamente. Secondo il quotidiano, non risulta che questa sostanza sia ... In passato, Leonardo ha anche avuto una controversia sui social media con, chiedendogli di ..."Essere liberi", "Jet" (Coezin mezzo al pubblico, regalandosi un primo bagno di folla), "... in vetta c'erano i Pinguini Tattici Nucleari con "Giovani Wannabe", seguiti da, Tananai e ...

Fedez scompare dai social (di nuovo): cosa sta succedendo «Chiara Ferragni a Mykonos, i figli dalla nonna» leggo.it

Che fine ha fatto Fedez Sono trascorsi solo pochi mesi da quando, subito dopo la fine del Festival di Sanremo, l’artista si era allontanato dai social innescando una serie di congetture sul suo matri ...Fedez scompare dai social (di nuovo) e in rete si rincorrono nuovamente mille voci. Da qualche giorno del rapper milanese non si hanno più notizie, non solo per mancati contenuti pubblicati ...