(Di lunedì 17 luglio 2023)dai(di) e in rete si rincorrono nuovamente mille voci. Da qualche giorno del rapper milanese non si hanno più notizie, non solo per mancati contenuti pubblicati da lui sui ...

... che comunquerapidamente. Secondo il quotidiano, non risulta che questa sostanza sia ... In passato, Leonardo ha anche avuto una controversia sui social media con, chiedendogli di ..."Essere liberi", "Jet" (Coezin mezzo al pubblico, regalandosi un primo bagno di folla), "... in vetta c'erano i Pinguini Tattici Nucleari con "Giovani Wannabe", seguiti da, Tananai e ...Salutata la cantante ligure, rimangono i rapper sul palco per andare avanti con il brano che ha segnato la prima collaborazione trae J Ax, "Vorrei ma non posso". Poi ancora un brano da solista,...

Fedez scompare dai social (di nuovo): cosa sta succedendo «Chiara Ferragni a Mykonos, i figli dalla nonna» leggo.it

Fedez scompare dai social (di nuovo) e in rete si rincorrono nuovamente mille voci. Da qualche giorno del rapper milanese non si hanno più notizie, non solo per mancati contenuti pubblicati ...I guadagni degli influencer dipendono da molti fattori. YouTube è la piattaforma più redditizia, mentre Facebook sta scomparendo gradualmente.gram.