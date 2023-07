Federico Aldrovandi compie 36 anni | i primi 18 li ha passati da vivo | i secondi 18 da simbolo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 luglio 2023) Oggi36. I18 li hada. I18 da. Prima della sua morte ci sono stati tanti. E tanti in futuro ce ne saranno. Ma dopo il 6 luglio del 2009 sappiamo che è possibile che un responsabile delle forze dell’ordine venga condannato per un delitto come quello del 25 settembre 2005. Prima si moriva perché tossici, o perché in preda a un deliro psicomotorio, o di anoressia, o di fame. E i responsabili erano a turno i famigliari che non hanno saputo educarli, gli amici che li hanno abbandonati, le frequentazioni poco raccomandabili. Ora, dopo quel 6 luglio, dopo la sentenza di condanna per omicidio colposo nei confronti di quattro poliziotti, sappiamo che se uno muore per le ...