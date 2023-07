Federica Sciarelli non capisco chi ha lasciato la Rai se sei un giornalista le pressioni non te le fai fare

Riguardo la sua carriera e il suo lavoro,ha poi rivelato: 'Anche io ho subito pressioni, ma sono sempre state pubbliche. Penso per esempio agli attacchi della Lega durante il periodo del ...foto di bacco Estratto da www.leggo.it […], la conduttrice di Chi l'ha visto, ha rilasciato un'intervista a La Stampa in cui racconta cosa ne pensa ...Anchedice la sua sulla fuga da Rai ...

Federica Sciarelli: “Non capisco chi lascia la Rai. Quando Salvini mi ha attaccata ho risposto, non me… Il Fatto Quotidiano

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...In un'intervista a La Stampa, Federica Sciarelli, conduttrice e giornalista di "Chi l'ha visto", ha espresso il suo personale punto di vista sui recenti addii di alcuni ...