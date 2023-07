Fanno il bagno e vengono attaccate dai delfini | 4 persone ferite finiscono in ospedale

(Di lunedì 17 luglio 2023) Delfino curioso, recitava anni fa la pubblicità di una nota marca di caramelle gelatinose. Eppure il simpatico mammifero, come tutti gli animali se infastiditi, non è così tanto docile e potrebbe attaccare l’uomo con conseguenze anche letali. E ad averne fatto le spese sono stati quattro bagnanti che hanno ignorato i cartelli che avvertivano di non interagire con i. La vicenda, accaduta il 16 luglio mattina, arriva dal Giappone, più precisamente dalla spiaggia di Suishohama, nella prefettura di Fukui (zona centrale del Paese), e ha visto i quattro trasgressori finire incon diverse. Speronato da un delfino a diversi metri dalla spiaggia un uomo di 60 anni ha riportato fratture alle costole e morsi ad entrambe le mani. Mentre un altro, 40 anni, è stato morso al braccio. Gli attacchi agli altri due malcapitati ...

Fanno il bagno in mare e vengono attaccati dai delfini: quattro bagnanti feriti vicino alla spiaggia Virgilio Notizie

