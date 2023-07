... ha spiegato la donna, 'è il comportamento di alcuni miei superiori, le loro battute i messaggi, quando quasi mi minacciavano dicendo: 'Scegli se vuoi fare lao mantenere il posto di lavoro''. ...Samantha G., 30enne di Chivasso, lo scorso giugno avverte i dirigenti dell'azienda di idrotermosanitari per cui lavorava che avrebbe affrontato la fecondazione in vitro all'ospedale Valdese di Torino ...... con l'utero in affitto si arriva a "annullata", "eliminata", "sfruttata". Un ... Per favore sostieni la nostra missione:ora una donazione a Pro Vita & Famiglia Onlus tramite Carta ...

"Fai la mamma o lavori": cacciata dal lavoro dopo la fecondazione assistita TGCOM

Battute a sfondo sessuale, un trasferimento e poi il licenziamento. E' quello che è successo a una trentenne di Chivasso, nel Torinese, licenziata dopo avere riferito ai suoi datori di lavoro la volon ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...