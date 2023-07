Facci epurato | ora la Rai pareggi | cacciate pure Saviano?

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 17 luglio 2023) Sul casoci sarebbe poco da dire. La “nuova” Rai se l’è fatta sotto, come spesso accade al centrodestra: arriva al comando della cosa pubblica, prova a piazzare i “suoi” uomini, l’opposizione reagisce sguaiata attaccandosi ad ogni appiglio e chi di dovere – invece di resistere – cala le braghe. Perché in fondo di questo si tratta: l’eterno ritorno dell’auto imposta inferiorità morale. Alla sinistra tutto è concesso, alla destra no. Il Cda di viale Mazzini ha deciso di cancellare la striscia quotidiana del giornalista di Libero colpevole, questa è l’accusa, di aver scritto male una frase in un suo pezzo. “La ragazza di 22 anni era fatta di cocaina prima di essere fatta da Leonardo Apache La Russa“. Espressione poco elegante, ma trattasi di due parole. L’autore ha chiesto scusa, lo scivolone può capitare. Ma il Pd con Sandro Ruotolo è partito all’attacco delle “sue ...