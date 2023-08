Facci cancellato Dopo le polemiche | la Rai annuncia che non manderà in onda “I facci vostri”

(Di lunedì 17 luglio 2023) La Rai noninla striscia quotidiana dell'editorialista di Libero Filippo. La striscia di cinque minuti, che si sarebbe dovuta chiamare “I”, era stata inizialmenteta per settembre. Lo ha deciso l’amministratore delegato Roberto Sergio, informata la presidente Marinella Soldi, d’intesa con il diirettore dell’Approfondimento Paolo Corsini e, per i profili di sua competenza, il direttore generale Giampaolo Rossi. Lo spazio in palinsesto verrà naturalmente coperto dal prolungamento del programma del mattino di Rai 2 “I fatti". Il programma che sostituirà Cartabianca sarà comunicato nel Cda del 25 luglio. A sollevare le proteste dei giorni scorsi su, ...

Il programma di Saviano era statoed era partita la caccia al motivo nascosto dietro il ... Questo anche per evitare che la vicenda venisse letta come una contromossa dopo il caso, a ...... nel mondo reale la decisione è stata considerata per quello che è, una scelta editoriale, sulla base della quale nei giorni precedenti era statoanche il programma di Filippo. " ...A differenza del programma di Filippo, che non era stato neppure contrattualizzato, nel caso ... La morale è che per ora il programma di Saviano resta, ma potrebbe riapparire con il ...

Filippo Facci cacciato dalla Rai: cancellato il suo programma dopo le polemiche Vanity Fair Italia

Angelo Mellone, direttore DayTime Rai, ha parlato del recente caso di Roberto Saviano, il cui programma è stato cancellato e non andrà in onda: ...Il programma Rai di Filippo Facci che viene cancellato. E giù esultanze. Poi tocca a Roberto Saviano e scoppia la polemica. Succede ai giorni ...