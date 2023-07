F1 | Sebastian Vettel potrebbe tornare nel circus | ma non come pilota

(Di lunedì 17 luglio 2023)nuovamente in F1? Un’ipotesi da non scartare, anche se non certamente nella line-up di una scuderiaprima o seconda guida. Il tedesco, quattro volte campione del mondo, nel corso di un’intervista con il sito PlanetF1.com ha infatti dichiarato: “Vedremo. Ho qualche idea. Sono stato a Monaco all’inizio di quest’anno. Ho avuto un ottimo colloquio con il CEO della F1 Stefano Domenicali.“ Poi ha aggiunto: “Molte persone partecipano ai Gran Premi. C’è molto di più oltre alla macchine, che le vedono tutti. Mi auguro che la Formula Uno vada nella direzione giusta: ho delle idee a tal proposito. Vedremo cosa ci porterà il futuro”. Sul suo futuro,ha specificato:“L’obiettivo di essere libero, quindi ho detto di no a molte cose. Voglio conoscere questa versione di me stesso. ...

In vita sua ha creduto davvero solo sue Max Verstappen , che in due hanno già sette titoli mondiali in berta, perché il 2003 lo considero già ragionevolmente bell'e assegnato. ...Il Festival of Speed di Goodwood, andato in scena in quest'ultimo weekend, è stata l'occasione per rivedere in pubblicoalla guida di monoposto di Formula 1. Ma non solo questo. Il tedesco, che ha appeso il casco al chiodo alla fine della scorsa stagione, infatti ha anche discusso degli attuali valori ...A Goodwood,è tornato al volante di due monoposto storiche, entrambe alimentate da e - fuels . Su per la collina del Festival della velocità ha guidato la McLaren MP4/8 di Senna, con un omaggio ...

Vettel sogna: "Sento che mi manca la F2004" FormulaPassion.it

Dopo aver acquistato due monoposto storiche, l'ex ferrarista desidera ora fare lo stesso con la vettura guidata da Michael Schumacher ...Al Festival of Speed di Goodwood Vettel ha guidato una McLaren di Senna, mentre Mick Schumacher ha guidato la Mercedes di papà Michael, ma ...