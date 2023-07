F1 | il “figliol prodigo” Daniel Ricciardo riaccolto da Red Bull Comincia la seconda carriera | con quali prospettive?

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 luglio 2023) Lain F1 diè indiscutibilmente eterodossa, per connotati ed evoluzione, rispetto a quella di quasi tutti i piloti contemporanei. L’esordio assoluto avvenne a stagione in corso, quando nel 2011 fu catapultato su un’Hispania Racing in sostituzione del pittoresco Narain Karthikeyan. Dopodiché, è stata caratterizzata da una scelta coraggiosa, se vista con il “senno di prima”, autolesionista con il “senno di poi”. Nell’estate 2018 l’australiano decise di rinunciare al prolungamento del contratto con Redper legarsi a Renault, seguendo il principio esposto da Giulio Cesare: “Meglio essere primi in Gallia che secondi a Roma”. La mossa sorprese tutti, are dalla Casa francese, che stava perfezionando l’ingaggio di Esteban Ocon e alla quale non sembrò vero di trovarsi per ...