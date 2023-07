(Di lunedì 17 luglio 2023) Un Test-Bed, così si chiamano in gergo gli aeroplani che servono per collaudare nuovi sistemi, dedicato a quanto diverrà il cuore del programma Future Combat Air System (Fcas) del Regno Unito, ildi nuovache sarà consegnato entro il 2035 nell’ambito del Global Combat Air Programme (Gcap), realizzato dalla collaborazione internazionale tra Regno Unito, Italia e Giappone. La britannica PMI britannica 2Excel sta infatti lavorando sulla cellula di Boeing B-575 acquistato usato dalla compagnia di voli charter Titan Airways, già arrivato presso il centro studi di Lasham, nell'Hampshire, dove sta per essere approntato per essere modificato con lo scopo di poter ottenere dall’autorità aeronautica inglese (Caa) il permesso di volo per sperimentazione. Diverrà quindi un laboratorio per sperimentare tecnologie e sistemi per il combattimento ...

Excalibur, primo banco prova del caccia di sesta generazione Panorama

Leonardo ha comunicato che sono avviato i lavori su una seconda cellula di un velivolo Boeing 757 che sarà trasformato, con il supporto della PMI britannica 2Excel, in un laboratorio per testare tecno ...Leonardo, azienda leader nel settore dell'elettronica per la difesa, ha annunciato un contratto con il Ministero della Difesa britannico per un valore di circa 134 milioni di euro (115 milioni di ster ...