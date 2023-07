... l'Al Nassr sta definendo un altro colpo a centrocampo: secondo le informazioni riportate da FootMercato , c'è un accordo verbale tra il club asiatico e Seko, ex giocatore dell'in ...2023 - 06 - 28 19:50:23 Al Nassr, accordo perSekolascerà il Lens per trasferirsi in Arabia. L'ex centrocampista dell'è vicino al trasferimento all'Al Nassr, con i due club che ......21:37, Becao verso il Fenerbahce Rodrigo Becao non rinnoverà il suo contratto con l'. 2023 - 06 - 27 15:09:58 Al Nassr, anchenel mirino L'Al Nassr punta Seko. Il ...

Ex Udinese: Fofana raggiunge CR7 e Brozovic all'Al-Nassr Calciomercato.com

UDINESE 2023-2024 (Calciomercato estivo new!) Acquisti: Kamara d (Watford), Zemura d (Bournemouth), Camara c (Huddersfield), Quinta c (Watford), Zarraga c (Athletic ...UDINESE-RAPPRESENTATIVA CARNICA 15-0 (8-0) Marcatori: 12’ e 32’ Thauvin, 17’ (r), 22’, 43’ e 45+3’ Beto, 36’ e 40’ Zarraga, 53’, 64’ e 74’ Semedo, 62’ Pejicic, 68’ e 80’ (r) Lucca, 71’ Quina Udinese p ...