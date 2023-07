Ex Milan | una pioggia di soldi per Suso | offerta da 30 milioni di ingaggio

Taremipossibilità. Morata vuole andare alla Roma, ma dipenderà anche dai soldi. Se non dovesse ... è un finalizzatore, non gioca spalle alla porta' Infine un'altra riflessione: 'Ilera ...Qualche difficoltà in più l'aveva trovata a Vicenza, che lo aveva preso dalla Primavera del... il Vicenza, anche se lo ha fatto giocare solo in Coppa, ha così fattoplusvalenza importante.La modella e attrice rumena Madalina Ghenea era già nota nel mondo del nostro pallone perstoria d'amore con l'ex attaccante di, Roma e Juve, Marco Borriello , e soprattutto per un presunto ...

Milan, una neopromossa su Gabbia | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Inizia una settimana importante, quella che porterà alla prima sgambata (giovedì col Lumezzane ndr) e quella che porterà soprattutto alla partenza per gli States dove, piano piano, il Milan si formerà ...