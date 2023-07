Ex Milan – Ufficiale | la Reggina conferma Inzaghi per il prossimo anno

Secondo quanto appreso da Calciomercato.com ilha presentato un'offertaal Porto per Mehdi Taremi, attaccante iraniano che domani festeggerà 31 anni. Moncada e Furlani hanno messo sul ...Adesso è. L'attaccante di proprietà delpasserà la prossima stagione in prestito. Lo ha comunicato il club con una nota Ilè molto attento e attivo sul mercato. Tanti i colpi in entrata ...1 Sono ore importanti, forse decisive per il futuro di Ballo - Tourè: ilaspetta un'offertadal Nizza. La richiesta del club rossonero è di 4 milioni di euro.

La notizia era nell'aria già da diversi giorni, adesso è arrivata anche l'ufficialità: Stephan El Shaarawy ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino ...BMW e AC Milan hanno annunciato il rinnovo della loro partnership, consolidando così il legame tra i due brand iconici. La cerimonia si è svolta presso la House of BMW, nella quale le due eccellenze m ...