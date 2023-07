Ex Ilva | Fitto mette il cappello sul futuro di Taranto | un emendamento per chiudere le infrazioni Il Pd | “Estendono lo scudo penale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 luglio 2023) Sulla carta, il governo Meloni lo presenta come unal decreto Salvache consentirà di “proseguire” la “modernizzazione” e la “decarbonizzazione” dell’exdi, oltre a obbligare eventuali futuri acquirenti dell’acciaieria a rispettare la normativa ambientale. Nei fatti, secondo il Partito Democratico, si tratta di un nuovo camouflage delloche viene “esteso” e, oltretutto, di un accentramento di poteri a Palazzo Chigi suldello stabilimento di interesse strategico nazionale. Di certo, si tratta di un colpo di mano diche indebolisce la posizione sul dossier del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Così, nei giorni in cui si rincorrono i rumors sulla possibilità che la ...