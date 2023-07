Ex cameriera svela i disgustosi retroscena delle cucine | Vi spiego perché non dovreste mai mangiare al ristorante

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 17 luglio 2023) Un'excome in tutte lein cui ha lavorato si è trovata davanti ascene raccapriccianti: eccoquasi non bisognerebbe mai andare alAl giorno d'oggi grazie al passaparola e ad applicazioni come Trip Advisor è sempre più facile scrivere recensioni di unper osannarlo o stroncarlo. In poche parole, controllare le stelline di un locale è la prima cosa che si fa quando si va per la prima volta presso di esso. Il problema è che - quando lo sporco e la mancanzamisure igieniche basilari sono evidenti, non ci si ritorna più, ma quando tutto sembra perfetto come fare a capire se davvero vengono rispettati i minimi standard di pulizia? Ebbene, una donna su TikTok ha pubblicato un video all'interno ...