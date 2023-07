Evasione fiscale | recuperati 20 miliardi nel 2022 Undicimila assunzioni entro il prossimo anno

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 17 luglio 2023) “I risultati ci stdando ragione, visto che nelabbiamo recuperato nel complesso la cifra record di oltre 20di, il più importante risultato di sempre”. Lo ha detto Ernesto Ruffini , direttore dell’Agenzia dell’Entrate in un convegno. Ruffini ha sottolineato come oggi ”tantissime anomalie vengono ormai in prima battuta semplicemente segnalate con una lettera di compliance. Solo con queste comunicazioni, nelabbiamo restituito al bilancio dello Stato 3,2di euro, raggiungendo peraltro in questo modo uno dei target del Pnrr”. Ruffini ha ricordato come “con l’attività antifrode, che opera ‘spesso attraverso schemi anche transnazionali molto complessi, l’ Agenzia è riuscita a intercettare o bloccare 9,5 ...