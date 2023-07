Evacuati 1 200 bambini | è allarme incendi in Grecia

Il secondo fronte si trova a Loutraki, circa 4 km a nord - est di Corinto dove 1.bambini sono statidai campeggi estivi. Grecia: arrestato il piromane di Kouvaras Le autorità greche ...Tra i bambini, molti si trovavano in villeggiatura presso campeggi organizzati lungo le località di mare nella zona. Tuttavia, non è l'unico luogo colpito dagli incendi: anche altre città di ...Incendi fuori controllo in Grecia . Secondo il sindaco del comune di Loutraki 1.bambini sono statidai campeggi estivi in cui si trovavano a seguito di un incendio boschivo scoppiato nella località di villeggiatura di Loutraki, circa 4 km a nord - est di Corinto, ...

Grecia, maxi incendio vicino alle spiagge a Nord di Corinto: evacuati ... Corriere della Sera

La richiesta ha generato un errore, riprovare in un secondo momento, o provare a ricaricare la pagina.Diversi incendi stanno falcidiando la Grecia in queste ore. Da Corinto alle zone della costa, fino ai boschi nei pressi di Atene ...