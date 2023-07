EuroUnder 23 di Atletica | l’Italia è sesta nel Medagliere | brillano 11 allori vinti

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 17 luglio 2023) 11 splendidi medaglie dela Espoo per gli Europei diLeggera Under 23. Gli Azzurri hanno chiuso al sesto posto nelGenerale con 3 ori, 6 argenti e 2 bronzi. Storico l’edizione appena trascorsa in Finlandia. Spicca l’oro della 4×100 maschile e della 4×400, insieme al primo posto nel lungo di Larissa Iapichino. Tutti i successi sono stati preziosi per i colori tricolori. Di seguito tutte le medaglie, gli Azzurri sul podio e i piazzamenti Oro (3): Eric Marek, Matteo Melluzzo, Marco Ricci, Junior Tardioli (4×100, in batteria anche Angelo Ulisse); Luca Sito, Riccardo Meli, Francesco Domenico Rossi, Lorenzo Benati (4×400, in batteria anche Andrea Panassidi e Matteo Raimondi); Larissa Iapichino (lungo) Argento (6): Lorenzo Simonelli (110 ostacoli); Francesco Guerra (10.000); Andrea Cosi (20 km marcia); Sara Nestola ...