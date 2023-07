Eunice Newton Foote | chi è la prima scienziata a teorizzare l' effetto serra e prevedere la crisi climatica

Nuovo omaggio di Google a una scienziata: il doodle di lunedì 17 luglio è dedicato aFoote , scienziata americana del XIX secolo autrice di esperimenti pionieristici che hanno portato alla scoperta dell' effetto serra e alla comprensione del suo ruolo nel riscaldamento ...Google ha deciso di dedicare il Doodle del 17 luglio a una donna che grazie alle sue scoperte ha cambiato il mondo:. Nata proprio il 17 luglio, del 1819, a Goshen, nel Connecticut, la sua educazione fu caratterizzata da studi di scienze presso il Troy Female Seminary e un vicino college di scienze. Fu ...Con il doodle di oggi Google celebra il 204° anniversario della nascita diFoote, scienziata americana e attivista per i diritti delle donne.Footel ebbe il merito di scoprire l'effetto serra e di comprendere il suo ruolo nel riscaldamento del ...

Eunice Newton Foote was born in the 1819 in US' Connecticut and laid the groundwork for the discovery of greenhouse gas effect.Foote was a women's rights activist. She was the first woman to be published in a physics journal. She hypothesized what would later be the general public's leading touchstone for measuring climate ...