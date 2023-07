Estorsione | minacce e violenza a pubblico ufficiale | 55enne rimesso in libertà

(Di lunedì 17 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl GIP del Tribunale di Benevento, Dott.ssa Gelsomina Palmieri, ha revocato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Arpaia a carico di Vincenzo D’Onofrio, noto pregiudicato, 55 anni di Arpaia, difeso dagli Avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio. Come si ricorderà, il D’Onofrio era stato sottoposto, in un primo momento, alla misura cautelare del divieto di dimora, poi sostituita con quella dell’obbligo di dimora nel Comune di Arpaia, nell’ ambito di un‘ indagine su estorsioni,, reati presuntivamente perpetrati proprio nel territorio del comune di Arpaia. Nell’ ambito dell’ indagine risulta, tra le altre contestazioni, quella secondo cui il D’Onofrio avrebbe intimato al segretario comunale di reintegrarlo nelle sue funzioni di custode ...

