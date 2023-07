Estate italiana - La rivincita delle rotaie

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 17 luglio 2023) Si dice che, prima o poi, tutto torna. Ci vogliono le circostanze giuste, però. Prendiamo questa, in cui tutto costa di più. Anche molto di più. Gli aerei, per esempio: le low cost sono sempre meno low. Lo ha detto il signor Ryanair in persona, Michael O'Leary: finita l'epoca dei biglietti a 9 euro, persino la sua compagnia non può più permettersi di venderli. Colpa del caro carburante, di una domanda che supera l'offerta, di tutte le sfortune che ci sono cadute addosso dal coronavirus in poi. E, allora, che si fa? Non vorrete certo smettere di girare per l'Europa proprio in quest'anno di piena, ritrovata libertà? Nell'anno dell'addio definitivo alle mascherine, ai green pass, alle distanze di almeno un metro da tenere l'un l'altro? Provate a dire ai ragazzi della generazione Erasmus che è finita: si resta a casa, vacanze al mare tra ...