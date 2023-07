‘Estate 2023 a Torrecuso’ | sabato 22 luglio il concerto del rapper Shade

(Di lunedì 17 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiA Torrecuso, in provincia di Benevento, c’è attesa per il grandedel-autore-doppiatore italianoin programma22in piazza A. Fusco a partire dalle ore 22.00. Una serata con ingresso libero che rientra nel ricco cartellone di eventipatrocinato dal Comune di Torrecuso e dalle varie associazioni territoriali. Poliedrico artista dai più svariati riconoscimenti e dalle innumerevoli visualizzazioni su YouTube , all’anagrafe Vito Ventura,, classe 1987, ha partecipato al Festival di Sanremo (2019), a Battiti Live e al Tim Summer Hits, oltre a vantare collaborazioni con diversi artisti italiani. Ilsi è fatto conoscere nella ...

Italodisco dei The Kolors è il tormentone dell'. Ecco testo, significato e video ufficiale della ...Se oggi le proiezioni all'aperto sono tornate al centro dell'romana, è anche un po' merito nostro". Cambia Roma e cambia il pubblico. Che adesso va in piazza, partecipa ai dibattiti e quasi ...... durante la stagione estiva, la temperatura di qualsiasi locale di lavoro deve essere sempre entro i 26 - 28 gradi centigradi, temperatura massima degli ambienti lavoro in. Se il caldo estivo ...