Esplosione sul ponte di Crimea | scambio di accuse tra Mosca e Kiev

(Di lunedì 17 luglio 2023) Almeno due morti e una campata crollata, è questo il bilancio di un attacco suldia Kerch. Per questo attacco, definito "terroristico",ha accusato, oltre al governo di, anche ...

Le immagini del ponte di Crimea diffuse sui social L'sarebbe avvenuta intorno alle 4. Il trafficoponte è stato interrotto.posto sono al lavoro le forze dell'ordine russe. In ...L'attacco coincide con l'adozione di una decisione sull'accordo internazionalegrano, in scadenza. Il Cremlino, attraverso il portavoce Dmitry Peskov comunica che "scade oggi, ed è da considerare ...Due persone sono rimaste ferite in un'avvenuta nel porto di Ponza (Latina).posto sono intervenuti il 118 e la capitaneria di porto. Da una prima ricostruzione lo scoppio sarebbe avvenuto all'interno di una imbarcazione ...

Cosa sappiamo dell'esplosione sul ponte in Crimea. L'ira di Mosca: «Attacco ucraino guidato dai servizi segreti di Usa ... Open

"Il comitato investigativo russo ha aperto un procedimento penale in relazione al danno al ponte di Crimea. Secondo gli investigatori, nella notte tra il 16 e il 17 luglio , una delle sezioni del ...Attimi di terrore a Ponza dove questa mattina gli abitanti si sono svegliati al suono di un violento boato, che ha paralizzato il porto e allertato le autorità. Questa mattina, alle 10 circa, una espl ...