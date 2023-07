Esplosione sul ponte di Crimea e l’accordo sul grano | Milioni di bambini a rischio

(Di lunedì 17 luglio 2023) Almeno due morti e una campata crollata, è questo il bilancio di un attacco suldia Kerch. Per questo attacco, definito "terroristico", Mosca ha accusato, oltre al governo di Kiev, anche Stati Uniti e Gran Bretagna. Secondo Mosca il, attualmente chiuso al traffico, è stato attaccato da due droni ucraini. "Il comitato investigativo russo ha aperto un procedimento penale in relazione al danno aldi. Secondo gli investigatori, nella notte tra il 16 e il 17 luglio , una delle sezioni deldiè stata danneggiata a seguito di un atto terroristico commesso dai servizi speciali dell'Ucraina" ha dichiarato Svetlana Petrenko.Inizialmente Kiev aveva detto che l'incidente suldipoteva ...

Le autorità filo - russe hanno accusato 'il regime di Kiev ' per le esplosioni avvenute sul ponte di Crimea.

(LaPresse) Un attacco ucraino con droni ha provocato esplosioni sul Ponte di Crimea, con almeno due morti e una campata crollata. Le immagini dei danni in un video diffuso dalla Russia. Kiev ha ...Le ultime news sulla guerra tra Ucraina e Russia in diretta. “Emergenza sul ponte di Crimea”. Governo Crimea: “Ennesimo crimine di guerra di Kiev” ...