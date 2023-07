Esplosione su una barca | paura al porto di Ponza

(Di lunedì 17 luglio 2023)– Due persone sono rimaste ferite in un’avvenuta neldi. Sul posto sono intervenuti il 118 e la Capitaneria di. Da una prima ricostruzione lo scoppio sarebbe avvenuto all’interno di una imzione ormeggiata al. (fonte Adnkronos) Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie,clicca su questo linke seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di,clicca su questo link

(Adnkronos) – Due persone sono rimaste ferite in un’esplosione avvenuta nel porto di Ponza (Latina). Sul posto sono intervenuti il 118 e la capitaneria di porto. Da una prima ricostruzione lo scoppio ...Paura questa mattina a Ponza dove è avvenuto un grave incidente vicino al porto durante alcuni lavori di riparazione di ...