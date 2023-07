Esplosione ponte di Crimea | Ucraina accusa Mosca | atto provocazione

(Di lunedì 17 luglio 2023) C'è stata un'suldi. Due persone sono morte e la loro bambina è rimasta ferita: la piccola è in terapia intensiva secondo Ria Novosti con riferimento all'ospedale centrale di ...

C'è stata un'suldi Crimea. Due persone sono morte e la loro bambina è rimasta ferita: la piccola è in terapia intensiva secondo Ria Novosti con riferimento all'ospedale centrale di Temryuk, dove ...Gli abitanti sul lato crimeano hanno sentito forti esplosioni e i canali militari russi su Telegram sostengono che due missili avrebbero colpito una campata delstradale e che una sezione ...Il ministero dei trasporti russo ha affermato che l'non ha danneggiato i supporti dele che solo il manto stradale è stato colpito. La Bbc russa riferisce che la traversata in ...

Il governo di Kiev ha ammesso per la prima volta di essere responsabile dell'attacco che ha danneggiato gravemente il ponte di Kerch che collega Russia e Crimea. Per il 500esimo giorno di… Leggi ...Colpito il ponte di Kerch in Crimea. Due attacchi nella notte: ci sono vittime e feriti. I canali filorussi: "Usati droni marittimi" ...