Enrico Brignano si scusa con Mario Forte | l’artista napoletano svela | “Mi ha chiamato ed ha ammesso che…”

(Di lunedì 17 luglio 2023) Negli ultimi giorni il comicoè finito al centro delle polemiche per via di un commento offensivo rilasciato sotto il video di, cantante neomelodico, il quale aveva pubblicato un video della sua performance ad un gender reveal party. Il comico ha commentato il video scrivendo “Pattume” e questo gesto ha subito scatenato una feroce ondata di polemiche contro di lui. Subito dopo sono stati in molti ad intervenire, prendendo le difese del cantante, tra cui la collega Nancy Coppola. Successivamente lo stessoè intervenuto, pubblicando un lungo sfogo sui social, definendosi dispiaciuto per ciò che è accaduto e per aver scoperto cheè una persona diversa da quella che ha mostrato. Se ...

Da Mengoni a Gianna Nannini, da Tommaso Paradiso a, da Eros Ramazzotti - con cui ha affrontato una serie di concerti in giro per tutto il mondo - a Elisa, fino ad arrivare all'ultimo ...Potreste essere al corrente della polemica social accaduta nei giorni scorsi che ha coinvolto il comico romano. Stando a quanto si può ricostruire, dall'account disu Instagram è partito un commento su un post dell'artista napoletano Mario Forte che cantava a un gender reveal ...Da grandi (Film 2023, Commedia) di Fausto Brizzi, con, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. L'estate nei tuoi occhi (Serie tv 2022, Romantico). The Son (Film 2022, Drammatico) di ...

Enrico Brignano si scusa con Mario Forte. Il cantante neomelodico: “Ha commesso una leggerezza, lo… Il Fatto Quotidiano

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Nella querelle tra Enrico Brignano e il comico napoletano Mario Forte, sostenuto da tutti i napoletani sui social, interviene la moglie del comico romano che dice "forse è un malinteso". Poi arriva un ...