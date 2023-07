Emilia-Romagna | Schlein ai comuni colpiti dall’alluvione | “Meloni mantenga promesse”

Dal 26 luglio la rassegna Cinema sotto le Stelle, organizzata dall'Ufficio Cinema del Comune in collaborazione con ARCI Reggioe con il supporto della Regione, prosegue in Arena ...... con temperature che, stando alle previsioni meteo diffuse dall'Arpae, a Rimini raggiungeranno una massima di 33°C domani e di 35°C dopodomani. Proprio per questo da tempo il ...... incassa il benservito: Asl dovrà risarcirla Attualità [ 23/06/2023 ] Lidi e 'parcheggi vietati', la rabbia di gestori e turisti Attualità [ 17/05/2023 ] Salentini in: angoscia e ...

Allerta meteo caldo per temperature estreme in Emilia Romagna: quando arriva il picco il Resto del Carlino

Nel primo mese dall’apertura della possibilità di farne richiesta, sono oltre 19mila i pagamenti relativi all’ammortizzatore unico ...Dall'apertura della finestra di presentazione delle domande - il 15 giugno - prosegue il ministero - sono arrivate all'Istituto nazionale di previdenza ...