Emergenza idrica | contro la siccità arrivano i dissalatori

(Di lunedì 17 luglio 2023) Per fronteggiare l'si punta sui: la soluzione alla crisi dall'acqua del mare. Il segreto sarebbe neidi nuova generazione che, con poca spesa e ridotta dispersione, potrebbero riuscire a risolvere una situazione che rischia di mettere in ginocchio il Paese. Il commento di Edoardo Romagnoli.

" È evidente che la situazione climatica rischia di aumentare i fenomeni siccitosi e quindi l'del Trasimeno " commenta Brigida Stanziola, direttrice di Legambiente Umbria - Se si ...L'torna come ogni estate ormai E' tornata l'in provincia di Imperia, colpa anche della siccità che seppur in tono minore rispetto al 2022 inizia a diventare una ...Andora. " Ennesima giornata senza acqua per la località Rollo di Andora , la prima zona del ponente di Andora a essere servita dall'acquedotto imperiese del Roja, da cui Rivieracqua, però, da molte ...

Emergenza idrica nell'Imperiese, rifornimenti in oltre 10 Comuni Agenzia ANSA

E' tornata l'emergenza idrica in provincia di Imperia, anche a causa della siccità che seppur in tono minore rispetto al 2022 è comunque presente. Sono una decina i Comuni, soprattutto dell'entroterra ...Allarme nelle frazioni con continui stop all'erogazione del servizio: il sindaco Demichelis in costante contatto con Prefettura e Asl 2 ...