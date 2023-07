Emergenza caldo | nei Pronto Soccorso il “Codice Calore”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) –nei, attivazione degli ambulatori territoriali 7 giorni su 7 – h12 per accessi relativi agli effetti del, potenziamento del servizio di guardia medica, riattivazione delle USCAR per favorire l'assistenza domiciliare ed evitare l'accesso inappropriato ai. Sono le raccomandazioni del ministero della Salute contenute nella circolare diramata alle Regioni per fronteggiare l'e prevenire gli effetti delle ondate diche si stanno susseguendo in queste settimane.Nello specifico, per fronteggiare al meglio gli effetti delsulla salute si invitano le Regioni a valutare la predisposizione di azioni organizzative ...