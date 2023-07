Elena Bertocchi e Chiara Pellacani | la coppia di bronzo nei tuffi sincro che non si allena mai insieme

(Di lunedì 17 luglio 2023) Questa volta quei centesimi di punto spesso beffardi nella storia dell’Italia dei– i fratelli Marconi a Roma 2009, Tania Cagnotto a Londra 2012 – ci hanno sorriso. Al Mondiale di Fukuoka 2023hanno vinto la medaglia dineldal trampolino 3 metri con 285.99 punti, 60 centesimi in più delle statunitensi Sarah Bacon e Kassidy Cook (285.39). Nell’ultima rotazione le azzurre, in quel momento quarte in classifica, hanno ottenuto 62.10 punti con il doppio e mezzo indietro carpiato e avrebbero dovuto sperare in un errore dellabritannica o di quella americana per salire sul podio. Le prime si sono difese, e con 296.58 punti finali si sono garantite la medaglia d’argento dietro alla Cina; le seconde ...

Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi, infatti, hanno portato a casa il bronzo nei tuffi dal trampolino nella specialità tre metri sincro femminile.

Era dalla rassegna iridata di Barcellona 2013 che nessuna coppia italiana ci riusciva.