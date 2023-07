El Salvador | due TikToker italiani rivelano qualcosa di sconvolgente sul passaporto | Ci è successo solo qui

(Di lunedì 17 luglio 2023) El, due influencer di TikTok svelano cinque cose assurde che hanno notato qui: l'ultima (più) riguarda ilElè un luogo magico dell'America, pieno di attrazioni. C'è il Parco Nazionale Cerro Verde, situato vicino alla città di Santa Ana, che offre splendide vedute dei tre vulcani: Il Izalco, il Santa Ana e il Cerro Verde percorribili attraverso sentieri escursionistici per esplorare la natura e la flora della zona. Altro luogo incantevole è la Ruta de las Flores: un percorso turistico che attraversa una serie di pittoreschi villaggi tra le montagne, famosi per i loro colorati mercati locali, artigianato, caffetterie e panorami mozzafiato. Destinazione ideale per gli amanti della natura e del birdwatching è invece il Parco Nazionale Montecristo che protegge un'ampia zona di ...

...risoluzioni dell'ONU per condannare l'annessione degli oblast' in Ucraina da parte della Russia (Bolivia e Cuba si sono astenuti) e per chiedere una pace 'giusta e duratura' (Bolivia, El...Intanto Pia e Romulo chiederanno a Cruz di poter assumere un aiuto in cucina ; iavranno ... portato in braccio da Lope e. Cruz scoprirà che suo marito ha accettato che suo padre gli ...Consapevole di avere in testa una frase pronunciata daDalì a proposito di Pablo Picasso . ... Per quasianni Serge ha provinato decine di colleghe. Alcune molto note, come Marianne ...

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

Successo per lo storico Quartetto veneziano, da poco rientrato in Italia da un’appagante, seppur faticosa, tournée in America Centrale. Due concerti dell’amato repertorio beethoveniano per il (...) ...Nelle prossime puntate italiane de La Promessa i telespettatori assisteranno alla nascita di una nuova coppia: la domestica Maria Fernandez (Sara Molina) ...