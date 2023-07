Egitto | volo cancellato per sciopero | 50 turisti italiani bloccati a Sharm El Sheik

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 17 luglio 2023) Circa 50lamentano di essere rimasti "" aEl, in, dopo la cancellazione deldi ritorno per Napoli previsto lo scorso sabato 15 luglio a causa dellodel. I, tra i quali ci sono molte persone di Napoli, raccontano di aver saputo della cancellazione delWizzair "solo una volta giunti in aeroporto sabato mattina" e di aver dovuto "aspettare 8 ore all'interno dello scalo" in attesa di informazioni.Disagi e malcontento"Ci sono bambini, anziani, una persona ha il Parkinson e ha finito i medicinali", racconta una donna in un video diffuso sul web. "Fino a sabato non ci sono voli diretti per Napoli, qui ci sono famiglie intere che per ...