Educazione sentimentale a scuola | il sì di Moccia | “Fondamentale metodo di prevenzione contro gli atti di violenza”

... a differenza dell'amore erotico e" sembra trovarsi tutto nella parte più artificiale ... di maestro in allievo, inoculati con cura, di un certo tipo die di conseguenza di ...'Bisognerebbe istituire l'a scuola': parola di Federico Moccia, regista e scrittore, che al Quotidiano nazionale spiega perché è importante introdurre a scuola come materia l'. ' ...In scena "Odissea - Un racconto Mediterraneo" - "Il ciclope" con Mario Incudine (voce narrante) […] Cultura e Spettacoli Ad Albenga attesa per lo spettacolo '' Posted on ...

Moccia: “Educazione sentimentale come materia a scuola. Bisogna insegnare ai ragazzi che fallire fa parte dell’essere umano” Orizzonte Scuola

“Bisognerebbe istituire l’educazione sentimentale a scuola”: parola di Federico Moccia, regista e scrittore, che al Quotidiano nazionale spiega perché è importante introdurre a scuola come materia ...Federico Moccia, cantore del romanticismo per generazioni, parla delle violenze tra i ragazzi di oggi: "Occorrono più dialogo e più controllo" ...