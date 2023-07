Edoardo Donnamaria | il gesto improvviso dopo l’addio ad Antonella Fiordelisi

(Di lunedì 17 luglio 2023) Personaggi tv., ilad– Usciti dalla Casa del “Grande Fratello Vip”Fiordalisi sembravano innamoratissimi. Le foto sui social lasciavano intendere che tutto filasse a gonfie vele tra i due, tanto che i fan ipotizzavano una felice convivenza a Roma tra l’ex volto di “Forum” e l’influencer. La relazione però è giunta al capolinea: a spiazzare in queste ore uninatteso di. (continua a leggerele foto) Leggi anche:Tavassi intervienela rottura dei Donnalisi e spiazza tutti Leggi anche: “GF Vip 7”, nuova ...

La storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi edè ufficialmente giunta al capolinea. A spezzare una lancia a favore del romano ci ha pensato Gianluca Benincasa , che ha voluto scrivere una lettera alla sua ex fidanzata sul ......due tornino a scambiarsi frecciate e accuse sui social I due avranno trovato finalmente un punto d'incontro per viversi la loro storia d'amore sereni Leggi anche L'amaro sfogo di...E se Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati insieme regalandoci la nuova puntata della soap opera italo argentina preferita dal web,e Antonella Fiordelisi rimangono distanti.e Antonella: "Non riusciva nemmeno ad alzarsi dal letto", retroscena Ieri sera, durante una room su Twitter, è intervenuta una ...

Antonella Fiordelisi si sfoga: Non mandatemi video con Edoardo Donnamaria, mi destabilizzano Fanpage.it

Grande Fratello Vip, Gianluca Benincasa scrive una lettera ad Antonella Fiordelisi: "Anche Donnamaria ha capito che..." Gianluca Benincasa torna a scrivere all'ex concorrente del Gf Vip 7 dopo la ...Spunta un nuovo retroscena sulla rottura tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Parla il papà di lei, Stefano ...