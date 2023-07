Ecco perché la pelle diventa crespa con l’avanzare dell’età

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 17 luglio 2023) I dermatologi rivelano cosa contribuisce a questa condizione, come prevenirla e se i prodotti da banco funzionano davvero per eliminare la. Le crepes possono essere deliziose, ma la? Non tanto. Il termine descrive unache, come la carta, appare sottile e inta e in genere manca dell’elasticità, dello spessore