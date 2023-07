Ecco il condono delle destre | ipotesi sanatoria per gli evasori nella delega fiscale

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 17 luglio 2023) Che sia untombale, come vorrebbe Matteo Salvini, o semplicemente un’altra rottamazione o, ancora, qualche altra forma di aiuto per chi non ha pagato le tasse, sembra evidente che leal governo vogliono andaredirezione di aiutare chi non ha i conti in ordine con il Fisco. L’ultima idea è quella di un accordo tra lo Stato e i cittadini più ricchi, con vantaggi per questi ultimi, Se ne parla nelle ultime ore, come dimostrano anche le dichiarazioni di Matteo Salvini. Un primo passo per poi tornare a parlare di una nuova pacein autunno, con la manovra. Intanto con l’approdo dellaal Senato si inizia a pensare a una forma di agevolazione per chiudere i conti con il Fisco.e aiuti agli? Secondo ...